"Газпром" переведет в Россию 1,3% "Россетей" и 0,75% "ФСК" с баланса зарубежных "дочек"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Газпром" вслед за репатриацией 2,93% своих акций с баланса зарубежных компаний переводит в Россию владение другими финансовыми активами: акциями российских электросетевых компаний на сумму свыше 7 млрд рублей.

Голландская Gazprom Finance B.V. продаст ООО "Газпром капитал" 2,562 млрд акций ПАО "Россети" (1,28% уставного капитала), пишет в раскрытии ООО "Газпром капитал".

Кипрская Gazfin Cyprus Limited продаст "Газпром капиталу" 9,538 млрд (0,75%) акций ПАО "ФСК ЕЭС" .

Продажа будет осуществлена по средневзвешенной цене сделок, совершенных в течение торгового дня на Московской бирже, на день заключения договора купли-продажи акций.