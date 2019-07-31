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Цена на нефть Brent поднялась до максимума с середины июля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок продолжает дорожать в среду и уже поднялась до максимума с середины июля на сигналах сокращения запасов топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 по московскому времени подорожали на $0,55 (0,86%) - до $65,27 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,52 (0,9%) - до $58,57 за баррель.

Как сообщалось, накануне Американский институт нефти (API) обнародовал отчет, указавший на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 6,02 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальных данных министерства энергетики, которые будут опубликованы в среду в 17:30 по московскому времени, недельное сокращение запасов станет седьмым подряд.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем рассчитывают увидеть в отчете Минэнерго данные о снижении нефтяных запасов на 2,75 млн баррелей.

Тем временем глава международной нефтедобывающей компании BP Plc Роберт Дадли во вторник заявил, что его компания старается избегать отправки танкеров по Ормузскому проливу. Такие заявления стали еще одним напоминанием о рисках, которыми грозит эскалация ситуации на Ближнем Востоке.

"Фундаментальные показатели по-прежнему поддерживают цены на нефть. Более того, предложение на рынке сокращается из-за американских санкций против Ирана, - сказал глава отдела стратегии в BNP Paribas Гарри Чилингирян. - Но для существенного роста нефтяному рынку нужен позитивный экономический катализатор".

Между тем в среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на информированные источники, что добыча нефти в Ливии сократилась до примерно 950 тысяч баррелей в сутки, минимального уровня за пять месяцев. Причиной сокращения нефтедобычи стало перекрытие неустановленной группой лиц нефтепровода, связывающего крупнейшее месторождение в стране аш-Шарара с экспортным терминалом в Средиземном море.

Brent

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