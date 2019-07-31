Рубль незначительно повышается к доллару и ускорил рост к евро вечером в среду

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в среду днем, рубль умеренно растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС.

Курс доллара США составил 63,42 руб. в 19:00, что на 8,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,59 руб., подешевев на 23,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,5 копейки - до 66,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании заседания Федрезерва США, по итогам которого большинство аналитиков и участников рынка прогнозируют снижение базовой процентной ставки впервые с 2008 года. При этом рубль не отреагировал на сообщения агентства Bloomberg, что комитет по международным делам Сената Конгресса США проголосовал за санкции против "Северного потока - 2".

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), как ожидается, понизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта с текущего уровня, до диапазона от 2% до 2,25% годовых. Более того, котировки фьючерсов на уровень ставки предполагают три снижения ставки до января, включая июльское, и еще одно - в 2020 году. Инвесторы также оценивают шансы на уменьшение ставки сразу на 0,5 процентного пункта примерно в 25%.

По итогам прошлого заседания американский ЦБ дал понять, что готов снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики. Так, из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Рост уверенности в действиях регулятора связан с неудачей торговых переговоров между США и Китаем. Последний официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым вопросам, стартовавший ранее в Шанхае, завершился раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg.

Американская делегация, которую возглавляли торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, вышла из зала заседаний, сфотографировалась с китайскими коллегами, которыми руководил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, и направилась в сторону аэропорта. Накануне стороны провели неформальный ужин в шанхайском отеле Fairmont Peace Hotel. По словам источников, в беседах за ужином торговые вопросы не поднимались.

Между тем во вторник президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал КНР за то, что китайцы по-прежнему не хотят покупать американскую сельскохозяйственную продукцию и продолжают "обдирать" США. Трамп даже предположил, что Пекин ждет итогов президентских выборов в США в 2020 году и надеется, что он не будет переизбран, что облегчит подписание нового торгового соглашения между двумя странами на невыгодных для Штатов условиях.

Нефтяные котировки в ходе торгов в среду продолжают повышаться, чему способствовали в том числе данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подорожали на 0,7% - до $65,08 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,72% - до $58,47 за баррель. Цены в настоящее время находятся на максимальных уровнях с середины июля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 августа на 3,81 копейки, до 63,4172 руб., и увеличил курс евро на 13,75 копейки, до 70,7355 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в среду на 8,17 копейки по отношению ко вторнику и составил 63,4312 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 4,98 копейки и составил 63,454 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 248,89 млн, из которых $735,697 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 513,193 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 8,69 копейки по отношению ко вторнику, до 70,6831 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 5,81 копейки и составил 70,7101 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR516,542 млн, из которых EUR147,65 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR368,892 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 6 б.п. - до 7,54% годовых, ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 7,56% годовых. В то же время ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 7,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,68% годовых.