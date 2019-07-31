В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 23 по 29 июля составило 0,1% после роста на 0,1% с 16 по 22 июля и нулевого прироста с 9 по 15 июля, сообщил в среду Росстат.

Последний раз недельная дефляция в РФ наблюдалась в начале сентября 2017 года, в летние месяцы и в сентябре 2018 года были только "нулевые" недели инфляции.

Без округления до десятых недельная дефляция с 23 по 29 июля составила 0,05% после инфляции в 0,06% с 16 по 22 июля, следует из данных Росстата.

С начала июля рост цен к 29 июля составил 0,2%, с начала года - 2,7%

Среднесуточный прирост цен за 29 дней июля составил 0,008% против 0,013% за аналогичный период прошлого года. Из этих данных следует, что годовая инфляция на 29 июля несколько замедлилась - до 4,51% с 4,55% неделей ранее.

Новость дополняется