Поиск

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 23 по 29 июля составило 0,1% после роста на 0,1% с 16 по 22 июля и нулевого прироста с 9 по 15 июля, сообщил в среду Росстат.

Последний раз недельная дефляция в РФ наблюдалась в начале сентября 2017 года, в летние месяцы и в сентябре 2018 года были только "нулевые" недели инфляции.

Без округления до десятых недельная дефляция с 23 по 29 июля составила 0,05% после инфляции в 0,06% с 16 по 22 июля, следует из данных Росстата.

С начала июля рост цен к 29 июля составил 0,2%, с начала года - 2,7%

Среднесуточный прирост цен за 29 дней июля составил 0,008% против 0,013% за аналогичный период прошлого года. Из этих данных следует, что годовая инфляция на 29 июля несколько замедлилась - до 4,51% с 4,55% неделей ранее.

Новость дополняется

Росстат

Новости

Цена на нефть Brent поднялась до максимума с середины июля

"Газпром" ликвидирует некогда крупнейшую строительную "дочку"

Для владельцев карт Visa появился сервис безналичного перевода чаевых

Для владельцев карт Visa появился сервис безналичного перевода чаевых

Акции АФК "Система" выросли более чем на 3% в начале торгов на "Мосбирже"

AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров

AliExpress будет продавать лимитированные коллекции одежды российских дизайнеров

Сбербанк во II квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,3%

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Банк Capital One подвергся кибератаке, затронувшей 106 млн клиентов

Прибыль "Газпрома" по РСБУ за первое полугодие выросла до максимума за семь лет

С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием

С 31 июля будет упрощен порядок сделок с долевым участием

Новак оценил срок полной газификации Сахалина

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');