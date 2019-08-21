В РФ вторую неделю подряд снизились потребительские цены

Помидоры подешевели сильнее всего - на 8,7%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ с 13 по 19 августа составило 0,1% вторую неделю подряд, сообщил в среду Росстат.

Без округления до десятых недельная дефляция даже несколько ускорилась - до 0,09% с 0,06% с 6 по 12 августа.

С 30 июля по 5 августа была нулевая инфляция, с 23 по 29 июля цены снизились также на 0,1%, с 16 по 22 июля выросли на 0,1%.

Таким образом, Росстат третий раз за последние четыре неделя фиксирует недельную дефляцию - до этого она фиксировалась лишь в начале сентября 2017 года.

С начала августа снижение цен к 19 августа составило 0,2% (0,15% без округления до десятых), с начала года цены выросли на 2,5%.

Среднесуточное снижение цен за 19 дней августа составило 0,008% против роста на 0,001% за аналогичный период прошлого года. Из этих данных следует, что годовая инфляция на 19 августа снизилась до 4,4% с 4,5% на 12 августа и 4,6% (4,58% без округления до десятых) на конец июля.

Снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило 3,9%, в том числе на помидоры - 8,7%, картофель и морковь - 6,6%, лук - 6,3%.

Цены на сахарный песок снизились на 0,9%, баранину - на 0,5%, молоко - на 0,4%, свинину - на 0,3%, подсолнечное масло - на 0,2%.

Одновременно цены на яйца за неделю выросли выросли на 1,2%, пшено подорожало на 0,6%, рис - на 0,4%, рыбу - на 0,3%, говядину, мясо кур, макаронные изделия - на 0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо за неделю не изменились.

Как сообщалось, инфляция в июле составила 0,2%, в годовом выражении замедлилась до 4,6% с 4,7% в июне.

В августе Минэкономразвития ожидает дефляцию в интервале 0-0,2% с замедлением годовой инфляции до 4,4-4,5%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по итогам 2019 года - инфляция на уровне 4,3%. При этом глава министерства Максим Орешкин уже анонсировал, что новый прогноз по инфляции на 2019 год будет ниже 4% (министерство, как ожидается представит его в течение недели).

ЦБ 26 июля по итогам заседания совета директоров, на котором ключевая ставка была снижена до 7,25% с 7,5%, отмечал, что "на краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными", и "это прежде всего связано со слабой динамикой внутреннего и внешнего спроса".

При этом, даже снизив ставку на 25 базисных пунктов, ЦБ сохранил "голубиный" сигнал: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года".

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год равняется 4,2-4,7%.

Аналитики ждут инфляцию по итогам 2019 года на уровне 4,1%, по итогам 2020 года - 3,9% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале августа). Консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2019 года равняется 7%, на конец 2020 года - 6,5%.