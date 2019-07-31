Поиск

Рынок акций РФ к концу дня растерял часть роста на новостях о санкциях США

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к концу торговой сессии среды растерял часть дневного роста на фоне новостей о принятии Комитетом по международным делам Сената Конгресса США санкций против "Северного потока - 2"; поддержку рынку оказали растущая нефть и наметившаяся стабилизация ситуации на мировых фондовых площадках.

Как сообщило агентство Bloomberg, законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шейхин. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Шейхин отметила, что эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2739,5 пункта (+0,18%), индекс РТС - 1360,04 пункта (+0,53%); цены основных "фишек" на Московской бирже продемонстрировали по итогам дня смешанную динамику в пределах 3,2%.

Выросли в цене акции "Мечела" (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "Газпром нефти" (+2%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), АФК "Система" (+1,8%), "Норникеля" (+0,9%), "Россетей" (+0,8%, "префы" подорожали на 2,3%), "Татнефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Распадской" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Акции АФК "Система" подорожали на новостях о продаже компанией 49% "Лидер-Инвеста" компании Etalon Group за 14,6 млрд рублей. Совет директоров Etalon Group одобрил консолидацию 100% "Лидер-Инвеста", в котором сейчас группе принадлежит 51%, через выкуп оставшейся доли у ПАО АФК "Система" за 14,6 млрд рублей, говорится в сообщении Etalon. Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой, ее планируется закрыть в августе 2019 года, отмечается в пресс-релизе. АФК планирует направить полученные от продажи девелоперского актива средства на погашение долга.

В свою очередь бумаги "Россетей" активизировали рост после публикации финансового отчета за первое полугодие по РСБУ. Чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ в январе-июне этого года составила 123,15 млрд рублей, что в 2,9 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года. Выручка "Россетей" за период снизилась при этом на 2,4%, до 25,04 млрд рублей. Как поясняется в сообщении холдинга, это связано с "плановым уменьшением объема дивидендов, поступивших от дочерних и зависимых обществ". Основной вклад в прибыль дали прочие доходы - 103,93 млрд рублей после 45,78 млрд рублей годом ранее. При этом прочие расходы сократились с 28,96 млрд рублей до 5,7 млрд рублей. В этих статьях "Россети" традиционно учитывают переоценку вложений в акции "дочек" в соответствии с рыночной стоимостью. Прибыль без учета переоценки финансовых вложений составила 24 млрд рублей (+3%).

Вместе с тем подешевели бумаги "Интер РАО" (-1,6%), "РусАла" (-1,6%), Сбербанка (-1,1%, "префы" снизились в цене на 0,9%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,2%), АК "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию на российском рынке акций тенденции к плавному росту 31 июля способствовали как растущие цены на нефть, так и некоторое улучшение ситуации на мировых рынках капитала в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС США. Так, американские фондовые индексы выросли при открытии торгов в среду: значение индекса S&P 500 в первые минуты торгов увеличилось на 0,08%, Dow Jones - на 0,18%, Nasdaq Composite - на 0,19%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать в среду, чему способствовали в том числе данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,76% - до $65,21 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличились на 0,71% - до $58,46 за баррель.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в среду составил 46,18 млрд рублей (из них почти 12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 10,78 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").

рынок акций

Новости по теме

Новости

ВЭБ решил усилить контроль за расходами ЦСКА на "ВЭБ Арену"

ВЭБ решил усилить контроль за расходами ЦСКА на "ВЭБ Арену"

Глава Калмыкии пожаловался Путину, что доступ к чистой воде есть у 7,4% населения

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Гендиректора "Норманн Холдинга" арестовали по делу о хищении 1,5 млрд рублей

Комитет Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2"

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

"Роснефть" станет крупнейшим оператором АЗС на северо-западе России

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

В РФ впервые за два года отмечена недельная дефляция

Цена на нефть Brent поднялась до максимума с середины июля

"Газпром" ликвидирует некогда крупнейшую строительную "дочку"

Для владельцев карт Visa появился сервис безналичного перевода чаевых

Для владельцев карт Visa появился сервис безналичного перевода чаевых
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');