Рынок акций РФ к концу дня растерял часть роста на новостях о санкциях США

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к концу торговой сессии среды растерял часть дневного роста на фоне новостей о принятии Комитетом по международным делам Сената Конгресса США санкций против "Северного потока - 2"; поддержку рынку оказали растущая нефть и наметившаяся стабилизация ситуации на мировых фондовых площадках.

Как сообщило агентство Bloomberg, законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шейхин. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более. Шейхин отметила, что эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2739,5 пункта (+0,18%), индекс РТС - 1360,04 пункта (+0,53%); цены основных "фишек" на Московской бирже продемонстрировали по итогам дня смешанную динамику в пределах 3,2%.

Выросли в цене акции "Мечела" (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "Газпром нефти" (+2%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), АФК "Система" (+1,8%), "Норникеля" (+0,9%), "Россетей" (+0,8%, "префы" подорожали на 2,3%), "Татнефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Распадской" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Акции АФК "Система" подорожали на новостях о продаже компанией 49% "Лидер-Инвеста" компании Etalon Group за 14,6 млрд рублей. Совет директоров Etalon Group одобрил консолидацию 100% "Лидер-Инвеста", в котором сейчас группе принадлежит 51%, через выкуп оставшейся доли у ПАО АФК "Система" за 14,6 млрд рублей, говорится в сообщении Etalon. Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой, ее планируется закрыть в августе 2019 года, отмечается в пресс-релизе. АФК планирует направить полученные от продажи девелоперского актива средства на погашение долга.

В свою очередь бумаги "Россетей" активизировали рост после публикации финансового отчета за первое полугодие по РСБУ. Чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ в январе-июне этого года составила 123,15 млрд рублей, что в 2,9 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года. Выручка "Россетей" за период снизилась при этом на 2,4%, до 25,04 млрд рублей. Как поясняется в сообщении холдинга, это связано с "плановым уменьшением объема дивидендов, поступивших от дочерних и зависимых обществ". Основной вклад в прибыль дали прочие доходы - 103,93 млрд рублей после 45,78 млрд рублей годом ранее. При этом прочие расходы сократились с 28,96 млрд рублей до 5,7 млрд рублей. В этих статьях "Россети" традиционно учитывают переоценку вложений в акции "дочек" в соответствии с рыночной стоимостью. Прибыль без учета переоценки финансовых вложений составила 24 млрд рублей (+3%).

Вместе с тем подешевели бумаги "Интер РАО" (-1,6%), "РусАла" (-1,6%), Сбербанка (-1,1%, "префы" снизились в цене на 0,9%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,2%), АК "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию на российском рынке акций тенденции к плавному росту 31 июля способствовали как растущие цены на нефть, так и некоторое улучшение ситуации на мировых рынках капитала в ожидании объявления итогов июльского заседания ФРС США. Так, американские фондовые индексы выросли при открытии торгов в среду: значение индекса S&P 500 в первые минуты торгов увеличилось на 0,08%, Dow Jones - на 0,18%, Nasdaq Composite - на 0,19%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать в среду, чему способствовали в том числе данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за минувшую неделю. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,76% - до $65,21 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличились на 0,71% - до $58,46 за баррель.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в среду составил 46,18 млрд рублей (из них почти 12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 10,78 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").