ВЭБ решил усилить контроль за расходами ЦСКА на "ВЭБ Арену"

Госкорпорация хочет раз в квартал получать информацию о расходах клуба на стадион и его доходах от его эксплуатации

Фото: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ВЭБ хочет усилить контроль за эксплуатацией стадиона футбольного клуба ЦСКА и связанной с ним коммерческой недвижимости, строительство которых финансировалось на деньги госкорпорации, следует из закупочной документации ВЭБа.

В 2012 году наблюдательный совет ВЭБа одобрил выделение кредита на строительство стадиона ЦСКА. Стоимость проекта оценивали в $350 млн. В 2016 году ВЭБ сообщил, что вложил в проект $240 млн. Стадион открыли в 2016 году как "Арену ЦСКА", год спустя госкорпорация и клуб договорились переименовать его в "ВЭБ Арену".

Стадион является залогом по кредиту, который выдала госкорпорация.

Согласно материалам госзакупки ВЭБа, победитель конкурса в рамках мониторинга деятельности заемщика, которым является ПФК "ЦСКА", должен осуществлять сопровождение реализации проекта. Цель - "усиление контроля кредитора за деятельностью заемщика на операционной стадии и получение независимого заключения о возможных рисках проекта с целью их минимизации для обеспечения своевременного внесения платежей заемщика по кредитному соглашению".

Под "проектом" подразумевается комплекс в целом - не только футбольный стадион на 30 тысяч зрителей, но и офисная недвижимость и помещения свободного назначения (общая площадь - 63 тысяч квадратных метров), а также паркинг (подземная парковка - 650 машиномест, отдельно стоящая парковка - 750 машиномест).

ВЭБ хочет раз в квартал получать анализ операционной деятельности заемщика, мониторинг плана продаж и маркетинговой стратегии, мониторинг расходов на проведение строительно-монтажных работ по отделке помещений объекта, отчет о финансовом контроле за деятельностью заемщика, мониторинг залогового имущества, отчет об оценке рисков и рекомендации по их устранению. По отдельному запросу госкорпорации компания-исполнитель должна будет подготовить анализ и подтверждение сумм проектных доходов и вычитаемых расходов, а также параметров вновь заключаемых сделок аренды/продажи помещений.

В документации отмечается, что затраты по проекту не включают расходы на содержание футбольного клуба ЦСКА и футбольных полей, затраты на приобретение игроков, на организацию и материально-техническое обеспечение учебно-тренировочной и соревновательной деятельности.

Максимальная цена контракта составляла 7,6 млн рублей. Победителем стал участник, предложивший цену в 6,3 млн рублей, свидетельствуют материалы госзакупки, но название этой компании там не указано.