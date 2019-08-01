Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips, отыгрывая негативную динамику мировых рынков капитала, сформировавшуюся после объявления итогов июльского заседания ФРС США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2726,29 пункта (-0,48%), индекс РТС - 1349,83 пункта (-0,75%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" демонстрируют в начале торгов негативную динамику в пределах 1,2%.

В частности, подешевели акции "Газпрома" (-1,2%), "РусАла" (-1,1%), Сбербанка РФ (-0,9%, "префы" снизились в цене на 0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Россетей" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,8%), "Норникеля" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), АК "АЛРОСА" (-0,5%), "Мечела" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Распадской" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,03%), "ЛУКОЙЛа" (-0,01%), "Мосбиржи" (-0,01%).

Вместе с тем выросли в цене "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%) и "Транснефти" (+0,4%), а также обыкновенные акции "РусГидро" (+0,4%) и акции "Интер РАО" (+0,1%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению на российском рынке акций в начале торгов 1 августа способствует прежде всего негативная ситуация на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, из-за разочарования инвесторов итогами июльского заседания Федеральной резервной системы США.

По итогам торгов 31 июля американские фондовые индексы заметно снизились, при этом падение Dow Jones Industrial Average стало максимальным с 31 мая (-1,2%). Федеральная резервная система по итогам июльского заседания снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Сокращение стало первым с 2008 года и совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл дал понять, что действия ЦБ не являются началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Это вызвало разочарование инвесторов. Ранее большинство экспертов ожидали еще одного уменьшения стоимости кредитования до конца текущего года.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также снижаются в ходе торгов в четверг на разочаровавших инвесторов решениях американского ЦБ и завершившегося без каких-либо прорывов очередного раунда переговоров США и Китая по вопросам торговли. Представители Китая на переговорах с США 30 и 31 июля подтвердили обещание увеличить импорт американской сельскохозяйственной продукции, сообщил Белый дом. Переговоры в Шанхае, в которых участвовали торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, а также вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, Белый дом назвал конструктивными. Ожидается, что переговоры по торговому соглашению США и КНР продолжатся в Вашингтоне в начале сентября.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,6%. Японский индекс Nikkei потерял 0,05%. Рынок отыграл более сильное падение, наблюдавшееся ранее в ходе торгов, за счет повышения котировок акций банков. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:06 по Москве опустился на 0,89%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 0,85%. Индекс менеджеров закупок (PMI) в производственной сфере Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в июле поднялся до 49,9 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:21 по Москве уменьшилось на 0,35%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов уменьшился на 0,35%.

В свою очередь цены на нефть в четверг утром также снижаются после того, как ФРС дала понять, что снижение базовой процентной ставки не является началом цикла смягчения денежно-кредитной политики. Глава Федрезерва Джером Пауэлл назвал произошедшее снижение ставки "корректировкой в середине цикла", которая, как ожидается, приведет к улучшению ситуации в экономике страны. На этом фоне октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подешевели на 0,4% - до $64,37 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром снижаются на 1,28% - до $57,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 0,91% и завершила день на отметке $58,58 за баррель.

В среду нефтяные котировки достигали максимальных значений за последние две недели на данных о падении запасов нефти в США на прошедшей неделе. Как сообщило министерство энергетики США в среду, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 8,496 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано по итогам седьмой недели подряд. При этом резервы бензина сократились на 1,791 млн баррелей, дистиллятов - на 894 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем падение запасов нефти всего на 3,9 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также повышение резервов дистиллятов на 400 тыс. баррелей.