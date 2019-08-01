В июле погрузка на сети РЖД вышла из "минуса"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В июле 2019 года погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 108 млн тонн, это уровень июля 2018 года, сообщила компания.

В среднесуточном выражении это составляет 3,483 млн тонн Изначально июльский план работы РЖД был сверстан с символическим "плюсом" (+0,2%, 3,49 млн тонн в среднем в сутки), сообщал ранее информированный источник "Интерфакса". Грузооборот в июле снизился на 3,1%, до 212,9 млрд тонно-километров (с учетом рейсов порожних вагонов - также на 3,1%, до 270,1 млрд тонно-километров).

О том, что динамика погрузки стабилизировалась после падения во II квартале, на брифинге 30 июля говорил замглавы "Российских железных дорог" Павел Иванов. "Если брать третью декаду июля - работаем выше уровня прошлого года на 0,8%. Остаемся в параметрах "минус 1%" или чуть больше в погрузке на внутренний рынок и основной прирост у нас идет в российские порты. (С ростом - ИФ) выше 8% отгружаем в порты Северо-Западного бассейна, выходит "на ноль" динамика погрузки в порты Азово-Черноморского бассейна. И значительный прирост у нас в направлении Дальнего Востока", - уточнял он.

Компания с октября представляет статистику с учетом железных дорог Якутии, где является перевозчиком. При этом до конца прошлого года погрузка в республике считалась как "новый груз", поэтому сравнение шло с данными за тот же период 2018 г. только по сети "Российских железных дорог". С января 2019 г. статистика дается в сопоставимых цифрах (в показателях 2018 г. учитывается отправка грузов из Якутии).

В "старом" формате статистики в октябре РЖД отмечали рост на 0,3%, в ноябре - на 1,5%, в декабре - падение на 1,1%. В "новом" формате в январе вновь был зафиксирован рост - на 1,6% (3,4 млн тонн в среднем в сутки), в феврале он был минимальным - 0,1% (3,571 млн), в марте - 0,5% (3,655 млн).

Зимние "качели" показателя эксперты связывали с "особенностями учета погрузки на рубеже года". Между тем, в начале года "проседание" динамики было очевидно. На апрель "Российские железные дороги" верстали план погрузки с ее ростом на 1,3% (3,686 млн тонн в среднем в сутки), говорил источник "Интерфакса", однако по факту этот показатель составил "минус 1,9%" (3,57 млн тонн).

В мае негативные тренды еще более усилились: отправка сократилась на 3,8% (до 3,565 млн тонн в среднем в сутки) при плане роста на 0,5% (до 3,583 млн тонн). По итогам января-мая показатель ушел в "минус" (упал на 0,7%, до 532,1 млн тонн), хотя еще по итогам 4 месяцев динамика была слабо положительной - +0,1%. В июне динамика провалилась до "минус 5,4%" (3,38 млн тонн) при прогнозе роста на 0,1% (до 3,582 млн тонн), по итогам января-июня падение составило 1,5%.