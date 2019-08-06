Рынок акций РФ открылся снижением РТС на 0,2% и ростом МосБиржи на 0,5%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне укрепления рубля и смешанных внешних сигналов; подрос индекс МосБиржи, просел индекс РТС, при этом растут акции "Татнефти" на новостях о дивидендах, продолжили обновлять максимумы бумаги "Полюса" на сильном отчете.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2661,33 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1279,32 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 65,19 рубля (-0,34 рубля).

Подорожали на старте торгов акции "Татнефти" (+1,7%, до 728,8 рубля; +1,5% "префы", до 671,2 рубля), ПАО "Полюс" (+1,2%, до 6928 рублей), "Газпром нефти" (+0,8%), "Распадской" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), Сбербанка (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%).

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 5 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 40,11 рубля на все виды акций, говорится в сообщении компании. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 27 сентября.

"Полюс" в I полугодии увеличил долларовую EBITDA на 29%, до $1,1 млрд, что оказалось чуть лучше прогноза. Скорректированная EBITDA "Полюса" в рублевом выражении выросла на 40%, до 70,67 млрд руб.

Индекс МосБиржи может начать корректироваться от уровня поддержки 2650 пунктов, но в случае резкого ухудшения внешнего фона сохраняется риск движения к уровню 2600 пунктов. Из корпоративных событий можно выделить сильную отчетность "Полюса", что подогревает котировки акций компании, считает Антонов.

Зарубежные рынки

В США в понедельник индексы упали на 2,9-3,5% - максимальными темпами с начала года на опасениях ухудшения торговых отношений между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп в выходные заявил о возможном введении дополнительных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров в отсутствие прогресса на торговых переговорах. Отвечая на вопрос журналиста, он пояснил, что может быть "существенное увеличение" - до гораздо более высоких уровней.

Вместе с тем в понедельник ЦБ Китая установил справочный курс юаня на уровне около 6,9 юаня за $1 впервые с начала года, а на торгах в Гонконге китайская валюта пересекла рубеж 7 юаней за $1 впервые за 11 лет. Экономисты видят в ослаблении юаня попытку ЦБ частично компенсировать негативные эффекты американских пошлин.

Трамп выступил с критикой действий китайского ЦБ, обвинив его в валютных манипуляциях, еще больше усилив опасения рынка. "Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем", - написал президент в твиттере.

В свою очередь председатель Народного банка Китая (НБК, Центробанк страны) И Ган заявил, что Китай не будет намеренно снижать курс юаня или использовать свою валюту как оружие в торговой войне. Текущий курс юаня соответствует фундаментальным показателям китайской экономики и балансу спроса и предложения на рынке, говорится в его заявлении на сайте ЦБ.

Между тем, во вторник в Азии снижение индексов замедлилось (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite теряет 1,6%), вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

Кроме того, делает попытки коррекции нефть после обвала накануне, вызванного опасениями, что США введут новые пошлины на китайский импорт, а Китай примет ответные меры; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 5 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,43 за баррель (+1% и -3,4% накануне), сентябрьская цена WTI - $55,26 за баррель (+1% и -1,7% в понедельник).

Падение котировок в понедельник спровоцировали заявления президента Трампа о возможном введении новых пошлин на китайские товары в том случае, если стороны не сумеют договориться по поводу торгового соглашения. После этого Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) установил справочный курс юаня на минимальном уровне за год, а на торгах в Гонконге китайская валюта упала до минимума с 2008 года. Это вызвало слухи о том, что Пекин готов снижать курс нацвалюты, чтобы компенсировать негативные эффекты от американских пошлин.

Между тем во вторник справочный курс юаня от ЦБ оказался чуть выше ожиданий: 6,9683 юаня за $1 вместо консенсус-прогноза в 6,9871 юаня за $1. На торгах в Гонконге юань укрепился на 0,1%, до 7,0408 юаня за $1, после падения на 1,5% накануне.

Вместе с тем риски эскалации торговой войны по-прежнему высоки, и большинство экономистов пессимистично оценивают перспективы нефтяного рынка.