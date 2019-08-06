Совет директоров "Татнефти" предложил направить всю чистую прибыль на дивиденды за полгода

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2019 года в размере 40,11 рубля на все виды акций, сообщила компания.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326,199 млн рублей, он разделен на 2 млрд 178,691 млн обыкновенных и 147,509 млн привилегированных акций номиналом один рубль. Таким образом, всего на выплату дивидендов может быть направлено 93,3 млрд рублей.

В I полугодии 2019 года чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ составила 93,312 млрд рублей. За шесть месяцев 2018 года "Татнефть" выплатила дивиденды в размере 30,27 рубля на все виды акций. В общей сложности "Татнефть" направила на дивиденды 70,414 млрд рублей, что составляло почти 75% от прибыли компании по РСБУ за первое полугодие 2018 года (93,898 млрд рублей).

В результате компания может направить на выплату дивидендов за I полугодие 2019 года около 100% чистой прибыли по РСБУ. Рекомендованные выплаты на 32,5% превышают уровень I полугодия 2018 года.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 27 сентября. Внеочередное собрание акционеров должно утвердить размер дивидендов 13 сентября.

Всего за 2018 год "Татнефть" с учетом промежуточных дивидендов выплатила 84,91 рубля на акцию, направила на эти цели 100% чистой прибыли по РСБУ за прошлый год, которая составила 197,5 млрд рублей.

В 2018 году "Татнефть" внесла изменения в дивидендную политику, где зафиксировала целевой уровень дивидендных выплат в 50% от МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая сумма будет больше. При этом, помимо годовых дивидендов, совет директоров может предложить утвердить промежуточные дивиденды по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, ориентируясь на свободный денежный поток.

Как сообщалось, к выплате промежуточных дивидендов "Татнефть" впервые с 2004 года вернулась в 2017 году - были выплачены дивиденды за 9 месяцев 2017 года, составившие 75% прибыли по РСБУ.

Из общего числа обыкновенных акций Республика Татарстан владеет 36%, в программе ADR обращаются 24%, доля казначейских акций составляет 3%.