BMW отзовет в РФ почти 22,3 тыс. автомобилей из-за риска коррозии клеммы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Российское представительство немецкого BMW ООО "БМВ Руссланд Трейдинг" отзывает в РФ 22 286 автомобилей 5 и 6 серий, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с июня 2003 г. по август 2010 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

"В редких случаях долговременные воздействия, например, вибрации и меняющаяся температура в сочетании с повышенной влажностью и экстремальной нагрузкой от соли для посыпки улиц, могут привести к коррозии в резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи", - поясняет ведомство причину отзыва.

Возможные дефекты такого рода могут привести к сбоям в работе автомобиля вплоть до невозможного запуска. Возможное скопление влаги при этом может спровоцировать утечку по поверхности.

Росстандарт отмечает, что в некоторых отдельных случаях резьбовое соединение может нагреваться из-за повышенного переходного сопротивления или тока утечки по поверхности. При определенных обстоятельствах в случае нагрева резьбового соединения возможны оплавления", - отмечает Росстандарт.

Представители ООО "БМВ Русланд Трейдинг" сообщат владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.

На всех транспортных средствах будет выполнена проверка точки отвода и доработка в соответствии с результатами проверки. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.