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Mastercard купит датскую платежную систему Nets за 2,85 млрд евро

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американская Mastercard, вторая по величине платежная система в мире, подписала соглашение о покупке датской технологической компании Nets A/S за 2,85 млрд евро ($3,19 млрд).

Как сообщается в пресс-релизе Mastercard, эта сделка позволит компании расширить свои возможности в сфере платежей в режиме реального времени и предоставлять клиентам более надежные предложения помимо традиционных кредитных карт.

"Глобальные возможности для платежей в реальном времени усиливаются, - отмечает директор по продуктам и инновациям Mastercard Майкл Мибах. - Эта сделка укрепляет нашу уникальную позицию в качестве универсального партнера для удовлетворения потребностей любого банка, торгового предприятия или правительства". Он добавил, что Mastercard является многопрофильной компанией.

Как ожидается, сделка будет закрыта в первом полугодии 2020 года после получения одобрения со стороны соответствующих регулирующих органов.

Nets является оператором крупнейшей в Скандинавии платежной системы, обслуживая более 400 тыс. торговых точек.

Котировки акций Mastercard в ходе предварительных торгов во вторник повышаются на 1,7%.

Mastercard Nets США Дания

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