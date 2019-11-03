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Россия начала переговоры с Таиландом об использовании карты МИР

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона ведет переговоры с крупнейшими банками Таиланда о возможности использования в их банкоматах банковской карты МИР, эта тема обсуждается и с рядом других стран региона, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

"АО "Национальная система платежных карт", являющаяся оператором ПС МИР, ведет переговоры с рядом крупнейших банков Таиланда, включая "Касикорнбэнк", "Бангкок бэнк", "Сиам коммэршл Бэнк", о возможности использования их банкоматов для снятия наличных денежных средств и осуществления платежей, а также организации обслуживания карт МИР в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых этими банками", - сказал Приходько в преддверии визита премьера РФ Дмитрия Медведева в Бангкок для участия в Восточноазиатском саммите.

Как отметил представитель правительства, это помогло бы сделать пребывание россиян, особенно с учетом большого количества туристов, еще более комфортным".

Он подчеркнул, что "Таиланд - не единственная страна, с которой мы прорабатываем такие вопросы". "На днях, 29 октября, заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов принял участие в торжественной церемонии первого платежа картой МИР во Вьетнаме. Уверены, что таиландские коллеги догонят своих соседей по региону в этой области", - сказал Приходько.

карта МИР Таиланд

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