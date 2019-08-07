Сбербанк за январь-июль увеличил чистую прибыль по РСБУ до 519,7 млрд рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России за январь-июль 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8% - до 519,7 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В июле чистая прибыль банка составила 75,5 млрд рублей против 71,4 млрд рублей за июль 2018 года.

Достаточность общего капитала Сбербанка в результате сделки по продаже турецкого Denizbank и снижения вычета по предоставленным ему субординированным кредитам по РСБУ выросла на 66 базисных пунктов (б.п.).

Достаточность базового и основного капитала Сбербанка в результате сделки увеличились на 30 б.п. за счет снижения вложений в уставные капиталы финансовых дочерних компаний.

"Эффект от сделки будет больше на групповом уровне и составит 120 б.п. для достаточности базового капитала", - отмечает Сбербанк.

В целом достаточность базового и основного капитала Сбербанка в июле 2019 года выросла до 11,60% с 11,42%, общего - до 14,97% с 14,24%.

Базовый и основной капитал Сбербанка на 1 августа 2019 года достиг 3,360 трлн рублей, увеличившись за июль на 1,75%, с начала года - на 5,74%. Общий капитал за июль вырос на 5,32% - до 4,338 трлн рублей (рост с начала года - на 2,23%).