Япония сняла ограничения на поставки в Южную Корею части высокотехнологичной продукции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правительство Японии приняло решение об отмене ограничений на поставки Южной Корее некоторых видов высокотехнологичной продукции, введенные в июле, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

"После тщательного изучения министерство экономики торговли и промышленности определило, что в этом случае не было никакой озабоченности вопросами национальной безопасности, поэтому одобрило заявку на экспорт", - сказал он на брифинге в четверг.

Более детальную информацию, по словам Суги, предоставит на брифинге министр экономики несколько позднее.

Напряженность в отношениях между Сеулом и Токио возникла после того, как кабинет министров Японии принял решение об исключении Южной Кореи из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля, уже в конце августа.

Впоследствии президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Япония столкнется с большими проблемами, если Токио будет предпринимать подрывные меры против южнокорейской экономики.

В Сеуле заявили, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.

Япония считает это решение нарушением международного права, так как вопрос о компенсации был урегулирован в соответствии с договором 1965 года, когда Токио выплатил $500 млн Южной Корее в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны.