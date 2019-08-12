Южная Корея исключила Японию из списка стран с минимальными торговыми ограничениями

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи в понедельник приняли решение исключить Японию из так называемого списка "белых стран" с минимальными торговыми ограничениями - в ответ на аналогичное решение Токио, сообщает южнокорейский телеканал YTN.

По словам министра промышленности Южной Кореи Сон Юн Мо, приходится "принять во внимание факт, что трудно работать в тесном контакте со страной (Японией - ИФ), которая часто нарушает базовые правила экспортного контроля или применяет несправедливую систему (этого контроля - ИФ)".

Согласно данным YTN, ранее Япония стояла одной из первых в списке из 29 стран, в отношении которых применялись упрощенные процедуры экспортного контроля. Однако теперь министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи включает Японию в специально созданную отдельную категорию стран-экспортеров: это страна, участвующая в ряде международных соглашений, но "использующая систему экспортного контроля, которая нарушает международные нормы".

В то же время министр промышленности Сон Юн Мо заявил, что Сеул в любое время готов обсудить с Токио торговые вопросы.

В настоящий момент Сеул прорабатывает возможность подать на Токио жалобу во Всемирную торговую организацию.

4 июля Япония приняла решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев. Позже кабинет министров Японии решил исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля уже в конце августа.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран. В Токио, в свою очередь, отметили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

В Сеуле считают, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный суд Южной Кореи в 2018 году обязал японские компании выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-1945 годах.

Япония считает это решение нарушением международного права, так как вопрос о компенсации был урегулирован в соответствии с договором 1965 года, когда Токио выплатил $500 млн Южной Корее в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны.