Evraz решил продать американского производителя ванадия Stratcor

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz договорилась о продаже американского производителя ванадия EVRAZ Stratcor Inc. третьей стороне, говорится в отчете группы.

Сумма сделки там не названа. Ожидается, что она состоится в сентябре. Компания не ждет существенных последствий от сделки для своих финансовых показателей.

Stratcor - производитель ванадия, группа Evraz в 2006 году купила 73% в компании за $110 млн. В марте старший вице-президент Evraz по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов говорил, что группа продаст этот актив, как только появится возможность, поскольку этот небольшой бизнес "в рамках нашей финансовой отчетности находится ниже уровня материальности".

В I полугодии чистая прибыль Evraz по МСФО упала на 70%, до $344 млн против $1,145 млрд годом ранее, говорится в отчете. EBITDA снизилась на 22,2%, до $1,482 млрд. Полугодовая выручка группы снизилась на 3,2%, $6,140 млрд.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,35 на акцию, всего направив на эти выплаты $508 млн.