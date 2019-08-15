Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.

По данным на 13:13, котировки единой европейской валюты выросли на 44,5 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня и оставили 74,005 руб. При этом курс доллара к данному моменту достиг 66,365 руб., что на 35 копеек выше закрытия среды.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию негативной динамики российского рубля в основных валютных парах способствует прежде всего нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений инвесторов за возможную рецессию в крупнейших экономиках мира на фоне обострившегося торгового конфликта между США и Китаем, что негативно сказывается и на динамике товарных рынков, в том числе ценах на нефть.

Нефтяные котировки продолжают снижаться в четверг днем после заметного падения накануне на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:13 по московскому времени подешевели на 2,15% - до $58,20 за баррель. На торгах в среду цена упала на 2,97% и составляла на закрытие $59,48 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 1,86% - до $54,20 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 3,27%, до $55,23 за баррель.

Кроме того, давление на нефтяной рынок оказывает опубликованная накануне в США статистика по запасам. Согласно отчету министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом. Вместе с тем запасы бензина в США сократились на 1,41 млн баррелей, несмотря на ожидавшийся рост на 1,15 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,94 млн баррелей вместо прогнозируемого повышения на 1 млн баррелей.

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются второй день подряд в четверг на фоне пессимистичных настроений на рынке и опасений инвесторов по поводу рецессии в мировой экономике. Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков остается новость о том, что доходность двухлетних американских гособлигаций поднялась выше доходности эталонных 10-летних госбондов впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии - она проявлялась примерно за полтора года до пяти последних экономических спадов в Штатах. По сути, инверсия кривой доходности отражает ожидания инвесторов, что рост экономики в стране замедлится настолько, что центробанку придется снижать краткосрочные процентные ставки для стимулирования экономического роста.

Существенным риском для мировой экономики остается торговый конфликт США и Китая. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на гуманный подход властей КНР к решению кризиса в Гонконге, и вновь выразил уверенность в желании китайской стороны заключить торговую сделку с Вашингтоном. Также Трамп вновь заявил, что китайская экономика страдает от введенных им пошлин. Именно поэтому, по его мнению, в Пекине хотели бы договориться с Вашингтоном по спорным торговым вопросам.