Аналитики усомнились в вероятности скорой приватизации "Победы"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Аналитики сомневаются в вероятности скорой приватизации авиакомпании "Победа" (на 100% принадлежит государственному "Аэрофлоту"), которую, как сообщалось накануне, предложил рассмотреть глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Победа" играет важную роль в стратегии группы "Аэрофлот" до 2023 года, цель которой - увеличить пассажиропоток до 90-100 млн человек (в прошлом году группа перевезла 56 млн пассажиров). Лоукостер рассматривается как основной фактор роста: для него ставится задача нарастить трафик с 7,1 млн пассажиров в 2018 году до 25-30 млн в 2023 году, отмечается в обзоре аналитика Sberbank CIB Алексея Рябушко.

"Поскольку "Победа" еще не вышла из фазы активного наращивания своего бизнеса и не в полной мере реализовала свой потенциал, мы считаем, что любые сделки на данный момент маловероятны", - считает Рябушко. Инициатива ФАС едва ли будет одобрена, полагает он.

В среду газета РБК сообщила, что Артемьев предложил приватизировать "Победу", поскольку, по его мнению, в последнее время компания сокращает долю внутренних рейсов в пользу международных, чтобы уменьшить конкуренцию с "Аэрофлотом" и "Россией" (тоже входит в группу "Аэрофлот"). Письмо с таким предложением глава ФАС направил в средине июля вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минпромторга Денису Мантурову ("Интерфакс" ознакомился с копией письма). Ведомство считает, что "Победа" должна или сосредоточиться на внутренних перевозках, или стать частной компанией и конкурентом "Аэрофлота".

"Мы видим противоречие в этом предположении. Внутренние маршруты вряд ли станут фокусом для частного владельца, так как они менее выгодны", - говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала". Среди причин - их низкая доходность, более высокие сборы и расходы на топливо в некоторых региональных российских аэропортах, невозможность обеспечить в них 20-25-минутное время оборота рейса (за исключением "Внуково" и аэропортов Татарстана).

"Таким образом, именно международный сегмент позволяет "Победе" обеспечить более привлекательное ценообразование на внутреннем рынке для стимулирования внутренних авиаперевозок", - отмечают в "ВТБ Капитале". Кроме того, по их данным, только треть рейсов "Победы" является международными.

"Вопрос о продаже "Победы" ранее активно не обсуждался. Тем не менее, это не первый раз, когда в прессе обсуждаются инициативы по продаже авиакомпаний, входящих в группу "Аэрофлот". В частности, ранее в СМИ обсуждалась продажа авиакомпании "Россия", - напоминает аналитик "Уралсиба" Денис Ворчик. По его мнению, новость нейтральна для котировок акций.