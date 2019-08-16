Нефть Brent подорожала до $59 за баррель

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок восстанавливается в ходе азиатских торгов в пятницу на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени подорожали на $0,76 (1,31%) - до $58,99 за баррель. На торгах в четверг цена упала на $1,25 (2,1%) и составляла на закрытие $58,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,86 (1,58%) - до $55,33 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,76 (1,38%), до $54,47 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,9%.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары дает положительный эффект. "Они хотят заключить сделку, - заявил он, выступая перед избирателями в Нью-Гемпшире в рамках предвыборной поездки. - Они, между прочим, проглотили тарифы, не было повышения цен".

Перед поездкой он сообщил журналистам, что намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

"Инвесторы все еще надеются на прогресс на торговых переговорах, и, скорее всего, Трамп чувствует давление из-за обвала финансовых рынков", - говорит аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре. Нефть может подняться в случае ослабления торговых опасений и геополитических рисков, добавил эксперт.