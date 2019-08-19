Brent подорожала до $59,32 за баррель

Рост котировок вызвала атака беспилотников на саудовское месторождение

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали неделю ростом, рынки реагируют на инцидент с атакой беспилотников на нефтяное месторождение в Саудовской Аравии.

К 8:20 по Москве в понедельник октябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $59,32 за баррель, это на $0,68 (1,16%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. За пятницу Brent подорожала на $0,41 (0,7%), до $58,64 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени торговались на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) у $55,43 за баррель, это на $0,56 (1,03%) выше уровня закрытия пятницы. За предыдущие торги WTI подорожала на $0,4 (0,73%), до $54,87 за баррель.

В минувшие выходные йеменские повстанцы-хуситы совершили две атаки беспилотниками на принадлежащие саудовской компании Saudi Aramco нефтяное месторождение и НПЗ. Из-за этого на заводе случился небольшой пожар, на работе компании он не сказался.

Атака на Саудовскую Аравию "способствует укреплению рынка", отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific в Сиднее Майкл МакКарти. Цены на нефть упали на 17% с пикового уровня, зафиксированного в апреле, на фоне эскалации торговой войны США и Китая, вызвавшей опасения глобального экономического спада. Несмотря на то, что серия атак на нефтетанкеры и энергетические объекты на Ближнем Востоке оказали временную поддержку ценам, ожидания слабого спроса и избыточных поставок сохраняются, что ограничивает подъем нефтяного рынка.