В Москве ускорят внесение данных о недвижимости в Единый госреестр

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Москве упростят порядок внесения данных об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), процесс будет ускорен, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра. Это произойдет, потому что Росреестр заключил соглашение о порядке обмена информацией для ЕГРН с департаментом городского имущества, Кадастровой палатой по Москве и Центром имущественных платежей и жилищного страхования.

Ускорение внесения данных позволит собственникам быстрее принимать решения по дальнейшему использованию своей недвижимости, в том числе по ее продаже или сдаче в аренду.

Участники соглашения также договорились создать информационный ресурс, на который будут передаваться в электронном виде все данные по объектам недвижимости для их дальнейшего внесения в ЕГРН.

По данным департамента, с начала 2019 года в Москве определена кадастровая стоимость около 300 тысяч объектов недвижимости.