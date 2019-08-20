Поиск

JP Morgan подсчитал, что новые пошлины для Китая будут стоить американцам $1 тыс. в год

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Новый раунд пошлин на китайскую продукцию может стоить американским семьям примерно $1 тысячу в год, подсчитали аналитики JP Morgan.

В начале августа президент США Дональд Трамп пообещал ввести 10%-ную пошлину на импортируемые китайские товары общим объемом $300 млрд в год с 1 сентября. Позднее Торговое представительство США отложило введение пошлины на ряд товаров, включая сотовые телефоны и ноутбуки, до 15 декабря.

Новые пошлины окажут более существенное влияние непосредственно на потребителей, считают эксперты. Это означает, что потребители, вероятно, будут вынуждены сократить расходы на товары и услуги, не относящиеся к категории первой необходимости.

"В отличие от сельскохозяйственного сектора, который получает субсидии или помощь для того, чтобы справиться с последствиями ответных мер Китая, никакого способа компенсации потерь потребителей просто не существует", - пишут аналитики.

Последствия введения пошлин могут даже нивелировать основную часть прибыли, полученной домохозяйствами в результате принятой в 2017 году реформы налогового законодательства США, которую аналитики оценивают примерно в $1,3 тыс. в год.

Еще существеннее будут последствия для американских семей в случае, если размер пошлин будет повышен до 25%. Аналитики говорят, что это может стоить американцам $1,3 тыс. в год.

Между тем эксперты предполагают, что решение о пошлинах будет отменено до выборов 2020 года."Мы видим хорошие шансы на то, что они откажутся от своего решения и найдут способ достичь консенсуса с китайской стороной", - отмечают аналитики.

США Китай

Новости по теме

Новости

Акции "Норникеля" протестировали рубеж 15 тыс. руб. на новостях о дивидендах

Минэкономразвития не поддержало законопроект о переводе судебных споров в Россию

Источник сообщил об экстренной посадке в Люксембурге рейса Москва-Париж

В Великобритании начали расследование масштабного сбоя в энергоснабжении

В Великобритании начали расследование масштабного сбоя в энергоснабжении

"ЛУКОЙЛ" завершил программу buyback, купив 4,96% акций

Суд в Ульяновске отклонил иск прокуратуры о блокировке приложений маркетплейса iHerb

Суд в Ульяновске отклонил иск прокуратуры о блокировке приложений маркетплейса iHerb

"Коммерсантъ" сообщил об увеличении суммы ущерба в деле "Югры" до 200 млрд рублей

Рынок акций РФ поднялся к 2650п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Акции "ЛУКОЙЛа" подскочили на 5% на новостях о цене buyback

Fitch повысило рейтинги 21 российской финкомпании

Fitch повысило рейтинги 21 российской финкомпании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');