В январе-июне продукты в России дорожали в полтора раза быстрее, чем в Евросоюзе

Сильнее всего подорожали фрукты - на 11,5%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - По данным Росстата, в первые семь месяцев 2019 года продукты питания в России подорожали на 3%, а в Евросоюзе - на 1,8%. В июле продукты в России подешевели на 0,4%, а в ЕС подорожали на 0,1%.

За этот период в России существенно выросли цены на фрукты - на 11,5% против 2,8% в ЕС. Хлебобулочные изделия и крупы в России подорожали на 5,1% (в ЕС - на 1,4%), овощи - на 4,8% (в ЕС - на 2,9%).

В 2018 году еда в России дорожала в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС - 5,5% роста против 1,3%, в 2017 году рост еда в России подорожала на 0,7%, а в ЕС - на 2,6%.

Снижение потребительских цен в России с 13 по 19 августа составило 0,1% вторую неделю подряд, сообщил в среду Росстат. Без округления до десятых недельная дефляция даже несколько ускорилась - до 0,09% с 0,06% с 6 по 12 августа.С 30 июля по 5 августа была нулевая инфляция, с 23 по 29 июля цены снизились также на 0,1%, с 16 по 22 июля выросли на 0,1%.

Таким образом, Росстат третий раз за последние четыре неделя фиксирует недельную дефляцию - до этого она фиксировалась лишь в начале сентября 2017 года.