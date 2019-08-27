В Минфине объяснили резкий рост запасов золота в Промсвязьбанке

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рост запасов золота в Промсвязьбанке (ПСБ) связан с поисками банком рыночной ниши для работы, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Газета "Коммерсантъ" в августе сообщила, что Промсвязьбанк за апрель-июнь нарастил запасы золота на 8,2 тонны - до 8,34 тонны. Издание отмечало, что в банковской системе сопоставимые запасы есть только у Сбербанка и ВТБ.

Расчеты производились по обнародованным ЦБ РФ формам, сам банк формы РСБУ полностью не раскрывал. Позднее была раскрыта отчетность по МСФО с данными по золоту, но затем этот отчет был удален, а информация о драгметаллах из новой версии исчезла.

"Исчезло, чтобы кому не надо - не лезли. А всплеск - просто банк ищет свою нишу рыночную, и начал работать в том числе с золотом. Дело такое, вопросы золота у нас не все до конца прозрачны", - сказал Моисеев во вторник.

ЦБ РФ 15 декабря 2017 года объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), позднее банк был передан Росимуществу. Ранее ПСБ контролировался братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Впоследствии было принято решение, что на базе Промсвязьбанка будет создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Промсвязьбанк по итогам первого полугодия 2019 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".