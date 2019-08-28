Рубль слегка укрепился к доллару и евро в среду утром на фоне растущей нефти

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,33-66,44 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,36 руб./$1 (-8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,5775 руб./EUR1 (-11 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 9,5 копейки к уровню закрытия вторника, до 69,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 9,92 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 3,16 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление курса рубля к доллару и евро на старте торгов 28 августа связано прежде всего с позитивной динамикой мировых цен на нефть, сформировавшейся благодаря данным Американского института нефти (API) о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе. По данным API, запасы нефти в США на минувшей неделе рухнули на 11,1 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете Минэнерго, который будет обнародован в среду, то падение запасов станет рекордным с июня. Также API сообщил о сокращении запасов бензина и дистиллятов в совокупности на 2,8 млн баррелей. Отчет Минэнерго США выйдет в 17:30 по Москве, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что он укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,85 млн баррелей.

На этом фоне октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве подорожали на 0,84% - до $60,01 за баррель. На торгах во вторник цена повысилась на 1,38% и составляла на закрытие $59,51 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 1,17%, до $55,57 за баррель. На предыдущих торгах WTI подскочила в цене на 2,4%, до $54,93 за баррель.