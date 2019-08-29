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Миллер пообещал повысить рабочим "Газпрома" зарплаты на 15%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В дочерних компаниях и филиалах "Газпрома" рабочим с 1 октября повысят зарплаты на 15%, объявил председатель правления концерна Алексей Миллер на праздничном селекторном совещании в честь Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

Повышение затронет рабочий персонал, а не администраторов, уточнил информированный источник "Интерфакса".

Ранее "Газпром" представил отчетность по МСФО и сообщил о росте чистой прибыли во II квартале на 16%, до 300,589 млрд рублей, но ниже прогноза (консенсус "Интерфакса" - 316 млрд рублей). Миллер также подтвердил планы перехода на выплату дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО.

Также в этот день глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что "Газпром" начал заполнять газом трубопровод "Сила Сибири", полный запуск проекта ожидается 1 декабря.

Газпром Сила Сибири Якутия Айсен Николаев Алексей Миллер

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