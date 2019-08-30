Рынок акций РФ обновил 1,5-месячный максимум индекса МосБиржи

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом индексов на фоне ослабления опасений эскалации торгового конфликта США с Китаем, локомотивом подъема выступили обновившие максимум бумаги "Норникеля" благодаря раллирующим ценам на никель в Лондоне, а также закрывшие дивидендный "гэп" июля бумаги "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2740,04 пункта (+1%), индекс РТС - 1293,32 пункта (+0,7%); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар подорожал до 66,74 рубля (+0,15 рубля), днем курс опускался к 66,3 руб./$1.

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи выросли на 2-3%, доллар прибавил 0,76 рубля.

Поводом для общего оптимизма на рынке акций РФ в пятницу также могли послужить новости о сокращении оттока западного капитала с рынка акций. Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за период с 22 по 28 августа составил $110 млн против $450 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали нулевые чистые потоки против $330 млн оттока неделей ранее (данные EPFR Global).

Подорожали акции "Норникеля" (+3,4%, до 16,088 тыс. рублей), "Сургутнефтегаза" (+3,4%, до 27,45 рубля - максимум на закрытие торгов с начала февраля), "Магнита" (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (+2,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,7%), "Татнефти" (+2,7%), "Северстали" (+2,4%), "РусАла" (+2,3%), "РусГидро" (+2,1%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,6%), "Россетей" (+1,3%), Сбербанка (+1,2%).

Цена 3-месячных фьючерсов на никель на LME в пятницу подскочила до $17890 за тонну (+9%), максимум сделок составил $18135 - пик с лета 2014 года.

Предыдущий знаковый рубеж 15 тыс. рублей за штуку акции "Норникеля" протестировали 8 августа - также на фоне ралли никеля из-за усиления опасений, что Индонезия может ввести запрет на экспорт никелевой руды в более ранние сроки (сейчас срок назначен на январь 2022 года).

Просели в пятницу бумаги "Мечела" (-2,5% и -0,9% "префы"), "Интер РАО" (-2,1%), "Газпром нефти" (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Газпрома" (-0,5%), "Распадской" (-0,4%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+5,9%), ПАО "Тантал" (+4,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+4,7%), "М.Видео" (+4,4%), ГДР X5 Retail Group (+3%), АДР Qiwi (+2,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-4,8%), ПАО "Южуралникель" (-3,6%), ПАО "Русская аквакультура" (-3,5%), "Иркута" (-3,4%), "Русснефти" (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,743 млрд рублей (из них 13,025 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 12,059 млрд рублей - на "Норникель").

Зарубежные рынки

Индексы в США накануне выросли на 1,3-1,5% на заявлениях официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. Это несколько снизило напряженность вокруг торгового конфликта с США.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%), выросла Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,1-0,9%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Гао Фэн сообщил также, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь.

Нефть вечером в пятницу ускорила коррекцию вниз из-за фиксации прибыли игроками перед длинными выходными в США (День труда 2 сентября). Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени упала до $58,97 за баррель (-2,5% и +1% накануне), октябрьская цена WTI - $55,08 за баррель (-2,9% и +1,7% в четверг).

В центре внимания инвесторов остается приближающийся к восточному побережью штата Флорида набирающий силу ураган "Дориан". Ураган, вероятно, не затронет нефтедобывающий регион в Мексиканском заливе, но трейдеры продолжают следить за ситуацией.