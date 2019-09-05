Рынок акций РФ обновил двухмесячный максимум индекса МосБиржи

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг, 5 сентября, закрепился выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи (максимум почти за два месяца) на фоне роста внешних фондовых площадок и нефти на новостях о возобновлении торговых переговоров США и Китая в октябре. Локомотивом подъема выступили бумаги Сбербанка и обновившие максимумы акции "ЛУКОЙЛа" , аутсайдерами стали просевшие бумаги "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2807,06 пункта (+0,5%, максимум дня - 2815,83 пункта), индекс РТС - 1337,92 пункта (+0,5%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 5% на фоне укрепления рубля. Доллар подешевел до 66,09 рубля (-0,13 рубля).

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (+3,9%), АФК "Система" (+3,6%), "АЛРОСА" (+1,9%), Сбербанка (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%, до 5524,5 рубля), "Газпром нефти" (+1,3%), "Газпрома" (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1%), "Яндекса" (+0,9%), "Роснефти" (+0,9%), "Мобильных телесистем" (+0,6%).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-4,9% и -5% "префы"), ПАО "Полюс" (-2,3%), ВТБ (-2,1%), "Норникеля" (-0,7%), "Мечела" (-0,6% и -0,8% "префы"), "Ростелекома" (-0,4%), "Распадской" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%).

Акции "Сургутнефтегаза" 5 сентября локально скорректировались на фоне комментариев главы компании Владимира Богданова относительно целей недавно созданной "дочки" - ООО "Рион", а также на фоне понижения рекомендаций "ВТБ Капитала" по бумагам "Сургутнефтегаза".

Глава "Сургутнефтегаза" Богданов отказался отвечать на вопросы журналистов о задачах ООО "Рион" - новой "дочки" "Сургутнефтегаза", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Тем не менее, Богданов заявил журналистам, что причиной недавнего ралли акций стали спекулянты, а в создании ООО "Рион" нет ничего необычного, поскольку у "Сургутнефтегаза" есть много дочерних предприятий и есть финансовые активы, которыми надо более грамотно управлять.

Аналитики "ВТБ Капитала" сообщили в своем обзоре, что не видят серьезных причин для недавней панической покупки акций "Сургутнефтегаза". Тот факт, что компания решила зарегистрировать предприятие с акционерным капиталом около $150 тыс., указав его основной деятельностью инвестиции в ценные бумаги, вряд ли можно рассматривать как явный (или даже ранний) признак корпоративной революции.

Исходя из прогнозов по цене на нефть (в среднем $56,4 за баррель Brent во втором полугодии) и убежденности, что самым важным фактором для акций "Сургутнефтегаза" является их дивидендная доходность, эксперты "ВТБ Капитала" подтвердили негативный взгляд на бумаги "Сургутнефтегаза" и присвоили им рекомендацию "продавать". Аналитики ожидают, что "Сургутнефтегаз" сохранит дивидендные выплаты на уровне 0,65 рубля на обыкновенную бумагу в 2020 году, что предполагает доходность на уровне 1,8%. Целевая цена для акций "Сургутнефтегаза" в перспективе следующих 12 месяцев составляет $0,37, что подразумевает дисконт в 29% к рыночным уровням, отмечают в "ВТБ Капитале".

Рост бумаг "Сургутнефтегаза" начался в конце августа на фоне известий о создании "дочки" - ООО "Рион", которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами (уставный капитал ООО составляет 10 млн рублей). Это спровоцировало ожидания, что "Сургутнефтегаз" может начать инвестировать свои финансовые накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг. С пятницы до среды взлет обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" превышал 40%, "префов" - 20%.

Зарубежные рынки

В Азии 5 сентября преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%) на оптимизме в отношении событий в Гонконге, где глава администрации Кэрри Лэм заявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего масштабные акции протеста.

В Европе нет единого вектора (FTSE просел на 0,8%, DAX, CAC 40 растут на 0,9-1,1%), продолжился подъем фондовых индексов в США (индекс S&P 500 вырос на 1,3%) на информации о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры.

Министерство торговли КНР объявило 5 сентября, что представители двух стран договорились встретиться в Вашингтоне в начале октября. Такое соглашение было достигнуто в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

Поддержку китайскому рынку также оказали сигналы того, что Пекин готовит новые меры поддержки экономики. Китайские СМИ сообщили 4 сентября, что Госсовет КНР призвал Народный банк Китая (НБК) к "своевременному" использованию таких инструментов, как снижение норм банковского резервирования. Обычно НБК следует подобным призывам Госсовета, пишет Bloomberg.

В США 5 сентября вышла неплохая статистика: индекс деловой активности в сфере услуг ISM Non-Manufacturing в августе вырос до 56,4 пункта при прогнозах роста до 54 пунктов с июльских 53,7 пункта.

Вышедшая вечером статистика Минэнерго США оказала поддержку нефтяным котировкам: запасы нефти за неделю упали на 4,77 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2-3 млн баррелей, также сильнее ожиданий сократились резервы бензина и дистиллятов.

Цена Brent к 18:50 по Москве 5 сентября превысила на $1,4 уровень суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $61,94 за баррель (+2% и +4,2% накануне), октябрьская цена WTI - $57,32 за баррель (+1,9% и +4,3% в среду).