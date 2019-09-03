Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Ранее этого потребовал президент Владимир Путин

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области физлицам, малым предприятиям и бизнесменам, говорится в пресс-релизе банка по итогам поездки главы банка Германа Грефа в Тулун.

Он пояснил, что платежи будут перенесены на год, а проценты, которые накопятся за этот год, - прощены.

Накануне президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Сбербанк не идет навстречу просьбам жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения, о реструктуризации долгов по кредитам.

"Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос". "Они могут и должны это сделать", - сказал президент.

Как говорится в пресс-релизе, Сбербанк за счет собственных средств в кратчайшие сроки построит в Тулуне инфекционное отделение больницы, землю под нее выделят бесплатно.

Также Сбербанк поучаствовал в организации отдыха детей из пострадавших районов. "Было организовано два самолета, один с помощью "Аэрофлота", который бесплатно обеспечил перевозку, а второй самолет был оплачен нами и администрацией Иркутской области", - отметил Греф.

Он также сообщил, что если МЧС будет гарантией для Минфина, то Сбербанк мог бы немедленно начать финансировать выплаты компенсаций.

Первое масштабное наводнение началось в Иркутской области 25 июня. Тогда было подтоплено 109 населенных пунктов, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. В зону затопления попали почти 11 тысяч домов, в которых живут почти 43 тысячи человек. Второе наводнение произошло 28-30 июля. Было подтоплено 58 населенных пунктов, повреждены почти 2 тысячи домов с населением 5,4 тыс. человек.