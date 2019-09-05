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Крупный бизнес займется строительством в пострадавших от паводка иркутских городах

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Крупные российские компании построят несколько социальных объектов на территории, пострадавшей от наводнения в Иркутской области, сообщил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Газпром" будет строить многофункциональный комплекс (МФК) в городе Тулун. Это будет ледовая арена и многофункциональный комплекс. Это будет сделано по самым высоким технологиям", - сказал Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он добавил, что также достигнута договоренность с предпринимателем Олегом Дерипаской о строительстве двух лыжных комплексов. "Мы договорились построить две базы в Тулуне и Нижнеудинске с прокатом лыж и лыжными трассами, траками и освещением", - сказал вице-премьер.

В свою очередь "Ростех" окажет помощь в строительстве инфраструктуры и жилых домов, а Сбербанк возведет в Тулуне инфекционную больницу.

"Я прошу, чтобы все эти объекты, которые будут строить наши компании, чтобы не испытали ни одной проблемы. Нужно подготовить земельные участки, сделать их инженерную подготовку, и оперативно создать им фронт работы. Эти компании наймут подрядчиков, сделают заказ, выберут лучшие проекты, но им нужно помочь быстро пройти экспертизу", - сказал Мутко, обратившись к председателю областного правительства Руслану Болотову и главе оперативной группы по ликвидации ЧС в области Леониду Ставицкому.

Первое масштабное наводнение началось в Иркутской области 25 июня. Тогда было подтоплено 109 населенных пунктов, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. В зону затопления попали почти 11 тысяч домов, в которых живут почти 43 тысячи человек. Второе наводнение произошло 28-30 июля. Было подтоплено 58 населенных пунктов, повреждены почти 2 тысячи домов с населением 5,4 тыс. человек.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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