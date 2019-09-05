Крупный бизнес займется строительством в пострадавших от паводка иркутских городах

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Крупные российские компании построят несколько социальных объектов на территории, пострадавшей от наводнения в Иркутской области, сообщил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Газпром" будет строить многофункциональный комплекс (МФК) в городе Тулун. Это будет ледовая арена и многофункциональный комплекс. Это будет сделано по самым высоким технологиям", - сказал Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

Он добавил, что также достигнута договоренность с предпринимателем Олегом Дерипаской о строительстве двух лыжных комплексов. "Мы договорились построить две базы в Тулуне и Нижнеудинске с прокатом лыж и лыжными трассами, траками и освещением", - сказал вице-премьер.

В свою очередь "Ростех" окажет помощь в строительстве инфраструктуры и жилых домов, а Сбербанк возведет в Тулуне инфекционную больницу.

"Я прошу, чтобы все эти объекты, которые будут строить наши компании, чтобы не испытали ни одной проблемы. Нужно подготовить земельные участки, сделать их инженерную подготовку, и оперативно создать им фронт работы. Эти компании наймут подрядчиков, сделают заказ, выберут лучшие проекты, но им нужно помочь быстро пройти экспертизу", - сказал Мутко, обратившись к председателю областного правительства Руслану Болотову и главе оперативной группы по ликвидации ЧС в области Леониду Ставицкому.

Первое масштабное наводнение началось в Иркутской области 25 июня. Тогда было подтоплено 109 населенных пунктов, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. В зону затопления попали почти 11 тысяч домов, в которых живут почти 43 тысячи человек. Второе наводнение произошло 28-30 июля. Было подтоплено 58 населенных пунктов, повреждены почти 2 тысячи домов с населением 5,4 тыс. человек.