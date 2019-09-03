Производитель брекетов SmileDirectClub рассчитывает привлечь до $1,3 млрд в ходе IPO

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В США сервис по производству ортодонтических брекетов SmileDirectClub, который работает с клиентами без непосредственного участия врачей, рассчитывает привлечь до $1,287 млрд за счет первичного размещения на бирже Nasdaq, говорится в документах сервиса.

Заявку на IPO компания подала в середине августа. Сейчас она назвала ценовой диапазон размещения: она хочет разместить 58,5 млн акций класса A под тиккером SDC по цене от $19 до $22 за бумагу. Андеррайтерами размещения станут банки JPMorgan и Citigroup.

SmileDirectClub делает съемные брекеты, которые стоят дешевле брекетов и услуг обычных стоматологов. Она открыла сотни точек, в которых ее сотрудники делают трехмерные снимки челюстей клиента. Затем изображение отсылается стоматологу, который по нему проверяет предлагаемый компаний план коррекции зубов. Стоматологи критикуют компанию за слишком смелый подход и отказ от непосредственного осмотра зубов врачами.

В 2018 году SmileDirectClub увеличила выручку на 190%, до $423 млн, однако ее чистый убыток повысился более чем в два раза, до $74,8 млн.