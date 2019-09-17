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Глава "Совкомфлота" Франк станет председателем совета директоров компании

Его сменит первый заместитель Тонковидов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк покидает свой пост и станет председателем совета директоров компании, его место займёт первый заместитель - главный инженер компании Игорь Тонковидов, сообщил "Интерфаксу" представитель вице-премьера РФ Максима Акимова.

"Вице-премьер утвердил директивы Росимуществу по осуществлению полномочий внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Совкомфлот" - обеспечить принятие решений о досрочном прекращении полномочий гендиректора С.О. Франка и назначении на указанную должность И.В. Тонковидова", - сообщил представитель Акимова.

"Ожидается, что в ближайшее время замглавы правительства утвердит директивы по переизбранию состава совета директоров и последующего избрания председателем СД СКФ С.О.Франка", - добавил он.

В сентябре "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писал, что обсуждается переход главы "Совкомфлота" Франка, который руководит компанией более 15 лет, на должность председателя совета директоров компании. Как отмечала газета, пост гендиректора в таком случае может занять первый заместитель Игорь Тонковидов. Франк тогда не стал комментировать "Интерфаксу" информацию о своем переходе на пост главы совета директоров "Совкомфлота".

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная группа, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа; один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. 100% акций принадлежит государству.

Совкомфлот Сергей Франк Игорь Тонковидов

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