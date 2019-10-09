ФАС разрешила "Делу" купить 50% + 2 акции "Трансконтейнера" с предписанием

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство группы "Дело" Сергея Шишкарева о покупке 50% +2 акции ПАО "Трансконтейнер", сообщила пресс-служба группы.

Как отмечается, вместе с согласием выдано предписание в адрес группы "Дело" и ПАО "Трансконтейнер", "которое соответствует сложившейся практике по защите конкуренции в транспортной отрасли".

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 74 тыс. крупнотоннажных контейнеров, более 27 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 38 станциях) и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах. 50% + 1 акция - у "Объединенной транспортно-логистической компании" ("дочка" РЖД), 24,84% - у ВТБ (имеет форвардный контракт со сторонним инвестором), 24,74% - у ООО "Енисей Капитал" Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

Аукцион по продаже 50% + 2 акции "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября. Стартовая (минимальная) цена доли - 36,159 млрд рублей. Шаг аукциона - 200 млн рублей (первый "выравнивающий" - 141 млн рублей). Заявки от претендентов будут приниматься организатором до 15 ноября. Аукционная комиссия рассмотрит их и примет решение о допуске к торгам 25 ноября. Задаток составляет 10% от стартовой стоимости - 3,6159 млрд рублей. Победителем будет признана компания, предложившая за пакет акций наибольшую сумму. Цена покупки будет включать все корректировки, установленные в договоре.

В конце августа стало известно, что Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила "Енисей Капиталу" купить контрольный пакет акций "Трансконтейнера". В середине сентября свое ходатайство в ФАС подала группа "Дело". При этом владелец компании Сергей Шишкарев, отвечая на вопрос, самостоятельно ли компания пойдет на аукцион, заявлял: "Пока сами", хотя и говорил, что в случае победы в торгах долю группа планирует приобрести на заемные средства.

Помимо "Енисей Капитала", а также Global Ports и группы "Дело" (в 2017 г. купила 30,75% акций портового холдинга у его основателей), интерес к активу в разное время обозначали группа UCL Владимира Лисина с Mediterranean Shipping Company, CMA CGM с компанией "Логопер", а также Российский фонд прямых инвестиций с DP World.