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Британские депутаты попробуют запретить "жесткий" Brexit

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы в среду рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

За предложение проголосовали 328 человек, против - 301. Сторонники этого предложение предлагают добиваться переноса Brexit ещё на три месяца - до 31 января 2020 года.

Это стало чувствительным поражением для премьера Великобритании Бориса Джонсона, нацеленного на то, чтобы вывести страну из ЕС к 31 октября 2019 года вне зависимости от того, будет ли к тому времени соглашение с Евросоюзом по условиям Brexit.

Великобритания Евросоюз

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