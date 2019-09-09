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Гендиректор Nissan Саикава заявил о готовности уйти в отставку

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Nissan Motor Co Хирото Саикава заявил, что готов нести ответственность за скандалы вокруг бывшего главы компании Карлоса Гона, и уйти в отставку, как только в компании найдут ему замену.

При этом 65-летний Саикава не признал своего участия в схеме, позволившей взвинтить сумму выплаченного ему вознаграждения в 2013 году. На прошлой неделе стало известно, что аудиторская проверка в Nissan выявила неправомерное завышение суммы вознаграждения, полученного Саикавой и другими руководителями компании.

Речь идет о программе поощрения, в которой вознаграждение топ-менеджеров привязано к увеличению стоимости акций компании за определенный период времени. Саикава получил завышенное вознаграждение, поскольку дата реализации так называемого "права переоценки акций" была передвинута с заранее определенной на дату, когда цена бумаг была выше.

Проверка выявила, что вознаграждение Саикавы было завышено на 47 млн иен ($443 тыс.). Саикава заявил, что вернет часть полученной выплаты.

"Я не отвечаю за это, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в воскресенье. - Я готов нести ответственность за скандалы вокруг Гона и хотел бы, чтобы совет директоров как можно быстрее нашел мне замену, и я смог бы передать эстафету".

Совет директоров Nissan в понедельник проведет заседание для обсуждения результатов проверки, выявившей завышение суммы вознаграждения Саикавы, а также обсудит возможность отставки гендиректора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, совет директоров, вероятно, решит сменить Саикаву, учитывая, что в пользу этого высказывается крупнейший акционер и партнер Nissan - Renault.

Саикава уже заявил своим коллегам о намерении уйти в отставку, однако дата его ухода из компании не определена, пишут японские газеты Nikkei и Kyodo.

Как сообщалось, Nissan начала внутреннюю проверку после того, как бывший топ-менеджер компании Грег Келли, арестованный в ноябре прошлого года вместе с экс-главой совета директоров Nissan Карлосом Гоном, сообщил о таком нарушении в интервью японскому журналу Bungei Shunju.

Саикава признал, что размер выплат был завышен, однако отрицает свое участие в схеме, позволившей взвинтить сумму вознаграждения. По его словам, он и несколько других директоров Nissan оставляли решение этого вопроса полностью на усмотрение Келли, департамент которого отвечал за программы поощрения.

В пятницу СМИ сообщили об отставке вице-президента Nissan Motor Co. Кристины Мюррей, руководившей внутренней проверкой, которая выявила завышение суммы выплаченного Саикаве.

Nissan Хирото Саикава

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