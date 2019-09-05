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Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 16,5%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 6 сентября понизит учетную ставку с 17% до 16,5%. Регулятор пообещал продолжить смягчение монетарной политики, поскольку ожидает замедления инфляции до целевого уровня 5%.

В прошлый раз НБУ понижал ставку в середине июля, а 26 апреля он понизил ее с 18% до 17,5%.

По оценке регулятора, внутренние политические риски для снижения инфляции до целевого прогноза ослабли с началом работы Верховной Рады нового созыва и формированием нового правительства. Это открывает возможности активизировать переговоры с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества.

Финансовой стабильности страны продолжают угрожать суды вокруг национализации Приватбанка, а извне - угроза прекращения транзита газа "Газпрома" с начала 2020 года, усиление торговых войн в мире и эскалация военного конфликта и новые санкции со стороны России.

Глава Нацбанка Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве отметил, что в августе инфляция понизится, хотя по-прежнему будет выше прогнозируемой траектории. В частности, текущее снижение цен на нефть и газ на мировых рынках с определенным временным лагом будет отображаться на внутренних ценах.

В июле инфляция превысила прогноз регулятора и составила 9,1% прежде всего из-за сезонного фактора. В то же время, несмотря на расширение внутреннего спроса и повышение заработных плат, тормозивших замедление показателя, регулятору удалось путем жесткой монетарной политики сдержать фундаментальное давление на цены, в том числе через канал обменного курса.

Баланс рисков пока не изменился. С одной стороны, укрепление обменного курса, по оценкам НБУ, будет способствовать замедлению инфляции в ближайшие месяцы, с другой - стремительный рост внутреннего спроса и высокие темпы роста зарплат будут стимулировать повышение цен.

Как заявил Смолий, в дальнейшем цикл смягчения монетарной политики продолжится при условии устойчивого замедления инфляции до цели 5%. "Темп снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будет зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения", - констатировал он.

По его словам, правление Нацбанка видит возможности для быстрого снижения учетной ставки в случае ускорения реализации структурных реформ и устойчивого замедления инфляции до цели. "И, наоборот, в случае реализации проинфляционных рисков, в частности из-за сохранения давления со стороны спроса, процесс смягчения монетарной политики будет более постепенным", - сказал глава НБУ.

Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 24 октября.

НБУ Украина Яков Смолий Приватбанк Газпром

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