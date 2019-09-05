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Ростуризм решил развивать в России сеть глэмпингов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ростуризм, Русское географическое общество (РГО) и туристическая компания RussiaDiscovery подписали на ВЭФ-2019 соглашение о развитии глэмпингов в России, сообщила пресс-служба ведомства. Глэмпинг - это место отдыха для туристов в условиях дикой природы с полноценным отельным обслуживанием.

Этот вид размещения туристов не требует больших инвестиций и долгого строительства, поэтому может заинтересовать инвесторов и малый и средний бизнес, считает глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее мнение приводится в пресс-релизе. Туристам создание глэмпингов может позволить посетить далекие от цивилизации места, в которых раньше нельзя было качественно отдохнуть.

Участники соглашения договорились информировать участников рынка о том, как, где и на каких приоритетных условиях можно открывать глэмпинги и какие для них есть меры поддержки.

По оценке RussiaDiscovery, сейчас в России от 30 до 50 глэмпингов, трудности подсчета связаны с тем, что есть места размещения, которые себя так называют, но на самом деле глэмпингами не являются.

Гендиректор компании Вадим Мамонтов рассказал, что пока многие туристы не решаются посетить Камчатку, Алтай или Байкал, так как живописные места зачастую удалены от цивилизации и лишены комфортных мест размещения."Где-то можно останавливаться только в палатках, где-то лишь на старых турбазах. Такие варианты не привлекают иностранных туристов, а также путешественников, которые ранее жили исключительно в отелях и гостиницах. Мы крайне заинтересованы в развитии внутреннего туризма, поэтому начали работать над созданием общероссийской сети глэмпингов и занимаемся продвижением этого формата на туристическом рынке России", - заявил он.

В Европе и Америке глэмпинг активно развивается последние пять-семь лет. По данным Booking.com, более 30% туристов по всему миру хотели бы отдохнуть или уже планируют отдых в комфортных условиях на природе. Согласно исследованию агентства Research and Markets, объем американского рынка глэмпингов к 2024 году оценивается в $1 млрд.

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