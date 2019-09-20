В Иркутской области ограничили туризм на Байкале

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Раньше таких правил не было, их разрабатывали в течение полутора лет.

В центральной экологической зоне Байкальской природной территории региона выделили 11 мест, на которых будет разрешено создавать туристско-рекреационные зоны. Для каждой зоны определили туристическую специализацию и допустимую нагрузку. Условия для туризма будут развивать так, чтобы сократить негативное воздействие туризма на природу в этих зонах, приоритет в этой зоне будет отдан экологическому туризму.

Чиновники обещали создать реестр региональных маршрутов, списки гидов, переводчиков, инструкторов-проводников. Туристов будут информировать о действующих правилах и ограничения.

Правила согласовали с Министерством туризма Бурятии, на территории которой находится северное и восточное побережье Байкала. Глава областного агентства по туризму Екатерина Сливина назвала главной задачей ведомства - запустить все механизмы, прописанные в правилах.