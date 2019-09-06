Набиуллина заявила о попадании ключевой ставки в диапазон нейтральности

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Ключевая ставка теперь находится в диапазоне нейтральности, но он может изменяться под воздействием внутренних и глобальных факторов, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Несколько слов о перспективах денежно-кредитной политики. После пяти лет движения от жесткой к умеренно жесткой и далее к нейтральной денежно-кредитной политике мы, наконец, вошли в область значений ключевой ставки, которую мы расцениваем как вероятный диапазон нейтральной ставки", - сказала она.

"С учетом принятого сегодня решения ключевая ставка находится на верхней границе этого диапазона от 6% до 7% в номинальном, или, что то же самое, от 2% до 3% в реальном выражении, при ожидаемой инфляции 4%. В связи с этим стоит отметить, что оценка уровня нейтральной процентной ставки - это не "точка", а область значений. Она зависит от широкого набора как внутренних, так и глобальных факторов, а также от трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. И может меняться с течением времени под воздействием этих факторов. Поэтому потребуется время, чтобы нащупать границы этой "области нейтральности", убедиться в том, что они соответствуют нашим текущим оценкам. Либо, при необходимости, эти оценки уточнить", - отметила Набиуллина.

"И главным критерием того, что мы правильно оцениваем эту область, станет устойчивое сохранение инфляции на цели - вблизи 4%", - заключила она.

Глава регулятора, отвечая на вопрос журналистов, еще раз обратила внимание, что возможность пересмотра "границ" диапазона нейтральности есть, но не обязательно, что этот пересмотр будет.

"Диапазон нейтральности - во-первых, это расчетная величина, условная, строится на модели, на оценке разных показателей, поэтому с точностью сказать, что в данных условиях ставка... Вообще даже беспокоит не столько уровень ключевой ставки, сколько, чтобы денежно-кредитные условия были нейтральными. Это потребует мониторинга постоянного ситуации, именно - достигаем ли мы цели 4% или не достигаем. Поэтому мы допускаем возможность такой переоценки, но сейчас мы не говорим о том, что точно готовы переоценить. Хотя мы понимаем, что, например, уровень мировых равновесных ставок тоже может снижаться. Это один из факторов, который мы рассматриваем", - пояснила она.

Ранее в пятницу совет директоров Банка России в третий раз за лето снизил ключевую ставку до 7,0% годовых. Ключевая ставка в последний раз находилась на этом уровне в марте 2014 года.