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Доля золотых монет в международных резервах РФ в августе обновила рекорд

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость монетарного золота в международных (золотовалютных) резервах РФ в августе выросла на $7,554 млрд, или на 7,4%, до $109,477 млрд. Его доля в резервах увеличилась до нового рекордного уровня - 20,7% с 19,6%, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Объем международных резервов РФ в августе 2019 года увеличился на $9,286 млрд, или на 1,8%, до $529,083 млрд с $519,797 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

В январе-августе 2019 года резервы выросли на $60,588 млрд, или на 12,9%, с $468,495 млрд на 1 января.

В пятницу ЦБ опубликовал прогноз основных параметров базового сценария, в котором изменение валютных резервов на 2019 год было снижено до $60 млрд с $66 млрд.

Валютные резервы в составе международных резервов РФ за восемь месяцев увеличились на $38,014 млрд, или на 10%, до $419,606 млрд с $381,592 млрд.

Совокупный объем резервов на 1 сентября 2019 года стал максимальным с мая 2013 года (на 1 мая - $533,218 млрд).

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ

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