Рубль вырос к доллару и евро на позитивных сигналах с внешних рынков и дорожающей нефти

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря позитивным сигналам с внешних рынков, в том числе валютных площадок emerging markets, и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,53-65,58 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,54 руб. (-19,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 72,29 руб. (-21 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 20,18 копейки к уровню закрытия пятницы, до 68,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,31 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 60,08 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на старте торгов благодаря дорожающей нефти и позитивным сигналам с глобальных рынков, в том числе валютных площадок emerging markets. Инвесторы отыгрывают информацию об очередном снижении китайским центробанком нормативов резервных требований для банков, обнародованную уже после закрытия азиатских рынков в пятницу. Кроме того, значимым событием для рынков на этой неделе станет заседание Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг, 12 сентября.

В июле глава Европейского ЦБ Марио Драги намекнул на возможность новых мер стимулирования денежно-кредитной политики. Инвесторы ждут снижения ставки по депозитам, находящейся в настоящее время на уровне минус 0,4% годовых, на 15 базисных пунктов, а экономисты прогнозируют, что регулятор будет осуществлять скупку активов на сумму 30 млрд евро в месяц в течение года.

В свою очередь, председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший в пятницу на конференции в Цюрихе, заявил, что статданные, опубликованные в пятницу, подтверждают, что рынок труда США находится в хорошей форме. Пауэлл отметил, что Федрезерв не ожидает рецессии в экономике США и считает наиболее вероятным сценарием для американской экономики "продолжение умеренного роста". Он вновь повторил слова о том, что ФРС "будет действовать должным образом для поддержки экономического подъема".

Опубликованный в пятницу, 6 сентября, отчет по рынку труда США за август оказался более слабым, чем ожидалось. Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 130 тыс. человек после повышения на 159 тыс. в июле, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 160 тыс. Безработица в США в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила 3,7%, совпав со средним прогнозом рынка.

Цены на нефть поднимаются в понедельник, трейдеры оценивают новость о смене министра энергетики Саудовской Аравии. В выходные стало известно, что король Саудовской Аравии отправил в отставку министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, назначив на этот пост одного из своих сыновей. Новым министром стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени выросла на 1,1% - до $62,22 за баррель. Фьючерс на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,22% - до $57,21 за баррель.

В эту среду стартует двухдневное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, и министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил агентству Bloomberg, что предложений об увеличении темпов сокращения добычи не поступало.

Среди факторов, также оказавших поддержку нефтяному рынку, - продолжающееся снижение числа действующих буровых установок в США. По данным Baker Hughes, число установок на прошлой неделе сократилось на четыре штуки - до 738 штук.