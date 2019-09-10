"Ъ" сообщил о готовящемся резком повышении утильсбора на автомобили

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Правительство с 1 января 2020 года может существенно повысить утилизационный сбор на автомобили. С такой идеей выступил Минпромторг, выяснила газета "Коммерсантъ".

Повышение ставок утильсбора в 2019 году, по оценкам экспертов министерства, в среднем составит около 80%, говорит один из источников "Ъ". Другие собеседники издания уточняют, что индексация будет неравномерной. Так, на легковые автомобили рост сбора составит в среднем 110%.

Минимальной индексация будет для машин с объемом двигателя меньше литра (около 46%), максимальной — с двигателем более 3,5 литра (145%). Индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин, говорят источники "Ъ".

Собеседники издания также обращают внимание, что данные расчеты еще должны оценить в Федеральной таможенной службе (ФТС). Кроме того, нужно учитывать фактор акциза, который рассчитывается от мощности автомобиля (в лошадиных силах), исполняя, как и утильсбор, роль барьера для импорта.

Утильсбор заложен в стоимость всех автомобилей, в том числе и произведенных в России, его доля в цене составляет несколько десятков тысяч рублей, пояснил исполнительный директор аналитического агентства "Автоста" Сергей Удалов.

Удорожание импортных автомобилей на фоне повышения ставок сбора может повлечь за собой рост цен и на локализованные машины, потому как прямых компенсаций утильсбора формально нет, добавляет эксперт. По его мнению, резкое повышение цен отпугнет население, доходы которого снижаются, поэтому ряд концернов будет поднимать стоимость своих машин постепенно — в целом на 2–4%.

Утилизационный сбор

Утильсбор ввели в 2012 году. Сначала эту пошлину платили только импортеры, но с 2014 года ее формально распространили на весь рынок. Локализованным в РФ автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии. В 2016 году сбор уже был проиндексирован на 65%. В 2018 году пошлину повысили еще раза, в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%. После этого увеличились и цены на автомобили.

Вопрос очередной индексации утильсбора российские концерны поднимали на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака еще в декабре 2018 года под предлогом якобы снижения поступлений от него в бюджет, напомнил "Ъ".

Согласно российскому законодательству, утилизационный сбор – это разовый платеж в пользу государства, взимаемый с покупателя автомобиля для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни и здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта.