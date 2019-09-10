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В правительстве подтвердили, что обсуждают новое повышение утильсбора на машины

В правительстве подтвердили, что обсуждают новое повышение утильсбора на машины
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, решение по этому поводу пока не принималось. Об этом сообщил журналистам во вторник, 10 сентября, пресс-секретарь вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что Минпромторг направил в правительство предложение по повышению с 1 января 2020 года ставок утилизационного сбора на автомобили в среднем на 80%. По данным издания, министерство предлагает индексацию для сохранения барьера для импорта автомобилей после очередного, последнего, снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ, который произошел в сентябре. Повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.

Вопрос очередной индексации утилизационного сбора российские автоконцерны поднимали на совещании у вице-премьера Козака в декабре 2018 года под предлогом снижения поступлений от него в бюджет, напомнил "Ъ".

Как сообщалось, РФ с 10 сентября снизила ввозные пошлины на легковые автомобили с 17% до 15%, что стало финальным этапом в выполнении обязательств, взятых при присоединении ко Всемирной торговой организации (ВТО) в 2012 году.

После присоединения максимальные переходные периоды для снижения пошлин на импорт несельскохозяйственной продукции - семь лет - были установлены для автомобилей и гражданской авиатехники. Ввозная пошлина на новые легковые автомобили сразу после присоединения была установлена на уровне 25% с последующим постепенным снижением до 15% в 2019 году.

Дмитрий Козак Илья Джус

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