Минздрав поручил изучить связь курения электронных сигарет с тяжелыми болезнями

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ поручил главному терапевту министерства проверить связь курения электронных сигарет (ЭС) с тяжелыми заболеваниями органов дыхания, а главному патологоанатому - связь курения таких сигарет со смертностью, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Салагай отмечает, что "в последнее время появляется все новая информация о том, что электронные сигареты действительно могут являться причиной серьезных заболеваний легких".

В частности, по словам замминистра, в одном из свежих исследований было показано, что хроническое воздействие электронных сигарет изменяет физиологию клеток эпителия легких и клеток, отвечающих за местный иммунный ответ, что влияет на устойчивость к вирусам.

"Важно отметить, что это наблюдается не только при потреблении никотинсодержащих, но и безникотиновых изделий. Особенно тревожна информация, поступающая из США, где специалисты связывают нескольких сотен случаев тяжелых заболеваний органов дыхания и даже случаи смерти с потреблением электронных сигарет. В связи с этим Министерством здравоохранения РФ подготовлено письмо в регионы с просьбой учитывать возможную ассоциацию потребления электронных сигарет и заболеваний легких", - отметил Салагай.

В июле 2019 года сообщалось, что ко второму чтению законопроекта о "курилках" в аэропортах будут подготовлены предложения о приравнивании систем нагревания табака и электронных сигарет к обычным сигаретам.

В середине июля правительство РФ поддержало проект закона об ограничении использования вейпов и кальянов, который был внесен еще в 2017 году. В документе, в частности, предлагалось запретить продажу электронных курительных изделий несовершеннолетним.