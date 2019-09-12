Доллар опустился ниже 65 рублей впервые за месяц

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США опустился в ходе торгов на Московской бирже ниже 65 рублей впервые с 13 августа. Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне снижения напряженности в торговых отношениях между США и Китаем и возросшего спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

По данным на 13:06 по Москве в четверг, 12 сентября, курс доллара опустился до 64,9925 рублей, что на 50,75 копейки ниже уровня закрытия среды; евро при этом снизился на 42,75 копейки по отношению к закрытию предыдущего дня - до 71,66 рублей.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрируют положительную динамику к доллару и евро в четверг днем на фоне ослабления напряженности в торговом противостоянии Вашингтона и Пекина после заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что Штаты отложат повышение пошлин на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов с 1 на 15 октября.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в своем твиттере.

Таким образом, снижение рисков разрастания торговой войны между США и Китаем стимулировало спрос глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся рынков, в том числе российские акции и облигации, а также российский рубль. При этом сдерживающее влияние на нацвалюты оказывают снижающиеся мировые цены на нефть, которые теряют к середине дня четверга порядка 0,7-1% к закрытию 11 сентября.