Орешкин выразил готовность первым опробовать "гарантированный пенсионный продукт"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает правильной концепцию предложенного Минфином нового механизма добровольной накопительной пенсии под рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт". Министр заявил, что готов первым начать перечислять часть зарплаты в эту систему.

"Важно двигаться по пути увеличения долгосрочных сбережений. Вот сейчас министерство финансов предложило механизм "гарантированный пенсионный продукт". Это абсолютно правильный шаг, правильная идея", - сказал министр на пленарном заседании Московского финансового форума.

Ранее в сентябре стало известно, что Минфин объявил о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе взамен индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Пока подробностей о новой системе добровольных пенсионных накоплений нет. Известно лишь, что она будет строиться на ранее представленной концепции ИПК.

Среди основных элементов системы - добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Также в рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования накопления.