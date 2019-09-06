Минфин разработал новый законопроект о накопительной пенсионной системе

Министерство предложило россиянам "гарантированный пенсионный продукт" взамен "индивидуального пенсионного капитала"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минфин разработал новый законопроект о накопительной пенсионной системе взамен индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Новая система будет добровольной и иметь налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, сообщили журналистам в пресс-службе Минфина России.

Предварительное рабочее название нового законопроекта - "О гарантированном пенсионном продукте". Законопроект направлен на согласование в Минтруд.

Как отмечается, в ближайшее время его планируется представить для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего проект закона будет внесен в правительство

Среди основных его элементов - добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

"В рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования накопления. Основная цель данного законопроекта - создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ", - объяснили в Минфине.

Как сообщалось, в 2016 году, после очередной "заморозки" пенсионных накоплений граждан в системе обязательного пенсионного страхования, которая впервые была введена в 2014 году, Минфин и ЦБ РФ начали разработку ИПК.

Предполагалось, что старая накопительная система будет демонтирована и полностью перейдет в программу ИПК. С того времени шла работа над законопроектом о новой системе. Но он так и не дошел до общественного обсуждения из-за разногласий регулятора и министерств, а также из-за большого резонанса по вопросу пенсионного возраста. Осенью 2018 года в России был принят закон, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста - до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Озвученная в публичном поле концепция ИПК предполагала, что формировать новые пенсионные накопления будет сам гражданин. В первый год включения в систему взносы взиматься не будут, затем тариф будет установлен на уровне 1% от зарплаты, через год - 2%, и так до 6%. Также планировалось, что взносы в ИПК будут освобождаться от НДФЛ.

На прошлой неделе замминистра Алексей Моисеев сообщил журналистам, что ЦБ РФ и Минфин в ближайшее время представят новую концепцию, некоторые положения которой будут основаны на законопроекте об ИПК.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу также говорила, что ЦБ РФ не видит сейчас готовности внедрять систему ИПК, считает нужным сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионных схем.