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ЦБ РФ поддержал идею Минфина о новой добровольной накопительной пенсионной системе

ЦБ РФ поддержал идею Минфина о новой добровольной накопительной пенсионной системе
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Банк России поддерживает концепцию предложенной Минфином новой накопительной добровольной пенсионной системы "гарантированный пенсионный продукт", сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Это система гарантированная, добровольный продукт. Это большое продвижение вперед. Те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), будут учтены. Поэтому мы полностью поддерживаем этот подход", - сказала она.

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Накануне первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов пояснил журналистам, что законопроект о "гарантированном пенсионном продукте" - это тот же самый закон (что и об ИПК - ИФ), но основанный исключительно на добровольном участии в этой системе".

"Когда готовили ИПК, то подразумевалось, что участие работников в этой системе будет по автоподписке. Если человек хочет выразить свое нежелание участвовать, он должен написать соответствующее заявление. Эта концепция сегодня не поддержана", - сказал он.

Минфин объявил о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе взамен индивидуального пенсионного капитала (ИПК) на прошлой неделе. Среди основных элементов системы - добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Также в рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования накопления.

ЦБ РФ Минфин РФ

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